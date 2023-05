Ceará x Tombense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2023 entre Ceará e Tombense será disputado hoje, 13, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceará e Tombense se enfrentam hoje, sábado, 13 de maio (13/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2023. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, Barroca não poderá contar com os laterais Willian Formiga e Michel Macedo e o volante Arthur Rezende, todos por questões de lesão. Luiz Otávio ficou fora da última atividade e virou dúvida. A escalação alvinegra também pode ter outras novidades, com as entradas de Caíque, Chay e Erick Pulga.

Do lado do Tombense, os atacantes Daniel Amorim e Fernandão não viajaram e serão desfalques. (Com Mateus Moura)



Ceará x Tombense ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2023 - Ceará x Tombense

Ceará

4-3-3: Richard; Warley (Richardson), Tiago Pagnussat, David Ricardo (Luiz Otávio) e Danilo Barcelos; Caíque, Willian Maranhão e Chay; Erick Pulga (Janderson), Nicolas e Erick. Téc: Eduardo Barroca

Tombense

3-6-1: Felipe Garcia; Zé Vitor, Augusto e Roger Carvalho; Pedro Costa, Bruno Silva, Elton, Jaderson, Egídio e Guilherme Santos; Alex Sandro. Téc: Marcelo Chamusca

Quando será Ceará x Tombense

Hoje, sábado, 13 de maio (13/05), às 18h15min (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Tombense

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)