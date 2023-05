Fluminense x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Cuiabá se enfrentam hoje, sábado, 13 de maio (13/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O lateral-esquerdo Alexsander, que vinha atuando no meio, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficará de fora por cerca de um mês. O volante André cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Cruzeiro. Assim Manoel deve entrar na zaga, com Felipe Melo indo para o meio, onde Isaac deve ganhar uma oportunidade.

Pelo lado do Cuiabá, o time diante do Fluminense será dirigido pelo auxiliar Luiz Fernando Iubel.

Cuiabá perdeu um jogador importante para este confronto. O volante Filipe Augusto sofreu uma lesão de grau dois na coxa esquerda e fica de fora. Denilson herda a vaga. A base deverá que enfrentou o Galo ser mantida. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Fluminense x Cuiabá

Fluminense

Fábio, Guga, Nino, Manoel e Marcelo; Felipe Melo, Isaac, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Lima; Germán Cano.

Cuiabá

Walter, Mateusinho, Marllon, Alan Empereur e Patric Calmon; Denilson, Raniele e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.

Quando será Fluminense x Cuiabá

Hoje, sábado, 13 de maio (13/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Cuiabá

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)