Palmeiras x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Palmeiras e Bragantino será disputado hoje, 13, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 13 de maio (13/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, que deve marcar o reencontro de Artur com sua ex-equipe, o técnico Abel Ferreira contará com os desfalques de Zé Rafael e Piquerez, suspensos para o duelo por conta do acúmulo de cartões amarelos.

Mayke, que também estava pendurado, não recebeu cartão e, em teoria, está à disposição do português para o jogo contra o RB Bragantino. Justamente pela maratona de jogos que enfrenta, o comandante alviverde pode poupar alguns atletas para o confronto.

Caixinha não terá Jadsom Silva e Thiago Borbas à disposição. O volante e o atacante receberam o terceiro cartão amarelo contra o América-MG e estão suspenso para o duelo contra o Verdão.

Além disso, o técnico português terá os desfalques dos lesionados Léo Ortiz, Luan Cândido, Lucas Cunha, Nacho Laquintana e Raul. Kevin Lomónaco, envolvido no escândalo de manipulação de resultados por meio de apostas esportivas, está afastado. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x RB Bragantino

Palmeiras

Weverton; Mayke (Garcia), Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Richard Ríos (Fabinho), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu (Endrick) e Rony.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Bruninho; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Quando será Palmeiras x RB Bragantino

Hoje, sábado, 13 de maio (13/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x RB Bragantino

Allianz Parque, em São Paulo (SP)