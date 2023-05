Bahia x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 13 de maio (13/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No Ninho do Urubu, quatro atletas são desfalques certos em Salvador: Matheuzinho, Filipe Luís, Gerson e Guillermo Varela. Além deles, o atacante Pedro sentiu uma lesão no adutor da perna direita e ficará no Rio em tratamento.

Recuperado, o volante Thiago Maia seguirá com a equipe para a capital baiana, mas deve iniciar a partida no banco de reservas. Já Gabigol, que cumpriu suspensão na última rodada, retornará ao time titular. Esta, por sinal, deve ser a única alteração nos onze que iniciaram o duelo de quarta-feira.

Para voltar a vencer na competição, o técnico Renato Paiva continuará sem poder contar com o atacante Everaldo, que se recupera de uma pubalgia. Já o volante Jacaré retorna após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. (Com Gazeta Esportiva)

Bahia x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Bahia x Flamengo

Bahia

Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano e Matheus Bahia; Cauly, Biel e Arthur Sales.

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Gabigol.

Quando será Bahia x Flamengo

Hoje, sábado, 13 de maio (13/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Flamengo

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)