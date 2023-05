Atlético-MG x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 13 de maio (13/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A grande novidade no Atlético-MG é a entrada de Renzo Saravia na transição física. O argentino sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda contra o Athletico-PR na terceira rodada do Brasileirão e foi desfalque nos últimos três compromissos do clube. Apesar da boa notícia, o lateral direito ainda não deve retornar para este jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alan Kardec é outro que também voltou a campo nos treinos, mas ainda não deve retornar aos jogos. O atacante sofreu uma lesão lombar, passou por cirurgia e não joga desde outubro de 2022.

Mano Menezes contará com o retorno de Alemão para este jogo. O centroavante sofreu uma lesão na coxa direita durante o empate em 2 a 2 contra o Nacional-URU pela Libertadores, no último dia 3 de maio. Desde então, o atacante mostrou uma boa evolução física e estará à disposição já neste final de semana.

Outro retorno importante é do meio-campista Maurício, que foi afastado do elenco após seu nome surgir na Operação Penalidade Máxima. O jogador negou que tenha aceitado uma proposta de aliciamento e o clube confia no atleta, que volta a estar à disposição de Mano Menezes. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Atlético-MG x Internacional

Atlético-MG

Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Jemerson, Nathan Silva e Patrick (Dodô); Battaglia, Zaracho e Hyoran; Pavon, Vargas e Hulk.

Internacional

Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Gabriel Baralhas, Carlos de Pena, Pedro Henrique (Maurício) e Alan Partick; Wanderson e Luiz Adriano (Alemão).

Quando será Atlético-MG x Internacional

Hoje, sábado, 13 de maio (13/05), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Internacional

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)