Ceará tem seu segundo pior início de Série B na era dos pontos corridos

Com a derrota para o Vitória por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 10, na capital cearense, o Ceará amarga o seu segundo pior início de Série B do Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos, após cinco rodadas disputadas. O Vovô conquistou apenas uma vitória e um empate, e somou quatro pontos de 15 possíveis.

Desde 2006, quando a competição começou a ser disputada no atual formato, apenas em 2009 o Alvinegro teve um começo pior. Naquele ano, a equipe cearense somou dois pontos em cinco partidas, oriundos dos empates com Juventude e Figueirense.

Sobre o assunto Barroca diz que Ceará teve o domínio da bola, mas faltou efetividade contra o Vitória

Ceará soma apenas 9 finalizações certas em 4 jogos com Barroca; veja números

"Só nós podemos reverter esse quadro", pontua Danilo Barcelos após derrota do Ceará na Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas, se por um lado o começo de trajetória na Série B de 2009 foi difícil, o final da campanha foi totalmente o inverso. Isso porque, naquela mesma edição, o Ceará conseguiu conquistar o acesso à elite do futebol nacional ao terminar a competição na terceira posição, com 68 pontos somados.

Em outras duas oportunidades, o time de Porangabuçu teve campanhas semelhantes a atual. Nas edições de 2012 e 2015, o Vovô também somou quatro pontos após cinco rodadas efetuadas, mas possuía um saldo de gols melhor que o desta temporada - menos 3 e menos 2, respectivamente, contra menos 6.

Atualmente, o Ceará ocupa a 17ª colocação da segunda divisão do Brasileirão com quatro pontos, à frente apenas de Juventude-RS, CRB-AL e ABC-RN. O próximo compromisso do time será contra o Tombense-MG, no sábado, 13, no Estádio Presidente Vargas-CE, às 18h15min.