Barroca diz que Ceará teve o domínio da bola, mas faltou efetividade contra o Vitória

Após a derrota sofrida pelo Ceará por 2 a 0 para o Vitória, no Presidente Vargas, Eduardo Barroca concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a partida. Para o treinador, o Vovô passa por um processo de implementação de uma nova ideia de jogo, mas que ainda há ajustes que precisam ser feitos.



“Os números mostram que tivemos o controle da bola, mas muito por trás. E é um dos principais desafios do momento, tentar fazer essa posse de bola e domínio territorial, acho até que mais que outro jogos, nesse jogamos mais próximo do adversário, mas não conseguimos transformar isso em oportunidades claras”, disse.



Em uma análise sobre a partida, Barroca pontuou que o Vovô dominou alguns segmentos do jogo, como posse de bola, números de escanteios e cruzamentos, mas que faltou efetividade para transformar essa superioridade em bola na rede.



“É um início de nova ideia, e a ideia é de que tenhamos domínio em todos segmentos que o jogo oportuniza. Se formos ver, alguns deles tivemos o domínio amplo. Tivemos o domínio da bola, muito mais escanteios e cruzamentos, jogamos muito mais no campo do Vitória do que eles no nosso. Nos faltou, realmente, a efetividade de chutar mais bolas no gol, de nos cruzamentos chegarmos com bastante gente na área, concluir os lances de cruzamento com finalização. Vamos pegar esse jogo e tirar de exemplo. Ver o que fizemos de bom e ver o que não foi tão bom para corrigir nos próximos jogos”, concluiu.