Ceará soma apenas 9 finalizações certas em 4 jogos com Barroca; veja números

Sob o comando do técnico Eduardo Barroca, o Ceará já disputou quatro jogos e ainda não conquistou bons números. Após a vitória na estreia diante do ABC, a equipe contabilizou duas derrotas e um empate no tempo regulamentar das outras partidas jogadas. O último revés ocorreu nesta quarta-feira, 10, diante do Vitória por 2 a 0, no estádio Presidente Vargas.

Nos jogos citados, tem chamado a atenção o baixo poder de criação ofensiva do Vovô. Nas quatro partidas disputadas, foram produzidas 31 finalizações. Uma médias de menos de dez chutes por jogo. No recorte de chutes que foram até o gol, de acordo com o Sofascore, os números são ainda menores. Foram apenas nove chutes ao gol nas quatro partidas. Ao todo, 15 finalizações para fora do gol e sete chutes bloqueados.

Diante do Vitória, a produção ofensiva do Alvinegro foi bem apática. De acordo com os números do Sofascore, o Ceará só finalizou dez vezes durante toda a partida, sendo apenas um chute ao gol, outros cinco para fora. Os outros quatro chutes foram bloqueados.

Desde o primeiro trabalho como treinador, Barroca propõe em campo times que priorizam a posse de bola e tentam criar oportunidades trabalhando com passes curtos. Essas características, no entanto, por vezes deixam as equipes com menos intensidade ofensiva, como tem sido o caso do Alvinegro nos últimos jogos.

Finalizações do Ceará com Barroca

- ABC x Ceará

10 finalizações



6 chutes ao gol



4 chutes fora do gol

- Sport x Ceará

6 finalizações



1 chute ao gol



4 chutes fora do gol



1 chute bloqueado

- Ponte Preta x Ceará

5 finalizações



1 chute ao gol



2 chutes fora do gol



2 chutes bloqueados

- Ceará x Vitória