"Só nós podemos reverter esse quadro", pontua Danilo Barcelos após derrota do Ceará na Série B

Lateral concedeu entrevista ao final do revés por 2 a 0 do Vovô diante do Vitória na noite desta quarta-feira, 10, no estádio Presidente Vargas

O Ceará foi derrotado pelo Vitória em 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 10, pela Série B. Com o resultado, o Vovô voltou ao Z4 do certame. Na saída de campo, o lateral Danilo Barcelos lamentou o revés e o momento do Alvinegro na competição até aqui, além da ausência da torcida em jogos como mandante.

"Não só hoje. Tem vários jogos que a gente tem tentado e as coisas não vem acontecendo como a gente quer. Não é falta de entrega, de trabalho. Muito pelo contrário. A gente tem trabalhado bastante para reverter o quadro. A gente entende que é um momento muito ruim e precisamos recuperar o mais rápido possível. A gente sente falta do nosso torcedor no campo, faz total diferença, mas não é desculpa. Precisamos melhorar o mais rápido possível. Vamos continuar trabalhando e acreditando na filosofia do trabalho. Só nós podemos reverter esse quadro", falou ele.

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo neste sábado, 13, quando recebe o Tombense no estádio Presidente Vargas.