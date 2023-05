Ceará venceu seis dos nove jogos que disputou no PV nesta temporada

O Ceará recebe o Vitória nesta quarta-feira, 10, no Estádio Presidente Vargas, às 19 horas. Diante de mais um jogo importante pela Série B, o Vovô pode contar com o bom retrospecto jogando na praça esportiva nesta temporada.

Ao longo deste primeiro semestre de 2023, o time alvinegro disputou nove jogos no estádio do bairro Benfica. Até aqui, são seis vitórias, um empate e duas derrotas. Além disso, marcou 17 gols e sofreu 12.

A última partida realizada no PV, no entanto, não traz boas lembranças ao Alvinegro de Porangabuçu. Já pela Série B, o time recebeu o Guarani e foi superado pelo placar de 3 a 0 no dia 22 de abril.



Agora, a equipe quer voltar a vencer no estádio para se recuperar na competição nacional. Atualmente, o Ceará é o 16º colocado com quatro pontos somados.



Confira o retrospecto do Vovô no PV em 2023: