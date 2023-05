Barroca admite falta de criação ofensiva, mas exalta defesa do Ceará contra a Ponte

Vovô empatou sem gols com a Macaca neste domingo, 7. Esse foi o terceiro jogo da equipe sob o comando do novo técnico

Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Eduardo Barroca avaliou o empate sem gols entre Ceará e Ponte Preta. Durante sua análise, o técnico exaltou a defesa alvinegra, mas admitiu que faltou criação ofensiva ao decorrer do jogo.

“Terminamos o jogo com quase 65% de posse de bola, controlamos o jogo atrás. Talvez tenha nos faltado um ímpeto ofensivo maior, mas diante de tanto desgaste físico e mental, acredito que tivemos um bom comportamento”, disse.

Ainda analisando, o treinador do Vovô enalteceu o fato do time não ter sofrido gol. A última vez em que a equipe não sofreu gol ocorreu no dia 18 de março, quando venceu o Iguatu por 2 a 0 pelo Campeonato Cearense. Desde então, foi vazado em dez partidas consecutivas.

“Acho que a gente teve um bom comprometimento com o jogo, fomos organizados. É um jogo que a gente não leva gol, para mim era importante estancar o que vinha acontecendo. É um ponto a ser exaltado”, ressaltou Barroca.