Ataque do Ceará passa em branco em três dos quatro jogos da Série B

Com baixa efetividade, time alvinegro marcou apenas dois gols na competição nacional, ambos contra o ABC, na terceira rodada

O Ceará empatou sem gols com a Ponte Preta na manhã deste domingo, 7. Jogando no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o Vovô teve pouca criação ofensiva e passou em branco mais uma vez na Série B 2023.

Na competição, o time não marcou gol em três dos quatro jogos que disputou até o momento. A única partida em que balançou as redes foi diante do ABC, quando venceu por 2 a 1 com ambos os tentos assinalados por Vitor Gabriel.

Com baixo desempenho ofensivo, o Vovô é dono do pior ataque do torneio ao lado de Londrina, CRB e ABC. Este último, porém, ainda tem pior performance por ter disputado um jogo a mais que os outros.

O Alvinegro de Porangabuçu pode mudar o cenário já nesta quarta-feira, 10. No Estádio Presidente Vargas, recebe o Vitória em jogo da quinta rodada da Série B. A partida terá início às 19 horas.