Formiga tem lesão ligamentar no joelho e será reavaliado por médicos do Ceará

Desfalque do Ceará no empate sem gols com a Ponte Preta, o lateral-esquerdo William Formiga sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e vai ficar sem jogar por um período. O clube ainda não apresentou um prazo de recuperação para o atleta, o que deve ocorrer até quarta-feira, 10, com a divulgação de um novo boletim médico.

Na atualização do departamento médico publicada neste domingo, antes da partida realizada no Moisés Lucarelli, o Ceará comunicou apenas apenas que a lesão é no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de Formiga, porém que o jogador passará por nova avaliação para saber a gravidade do caso e, consequentemente, projetar em quanto tempo ele poderá estar de volta.

Se precisar de cirurgia, o lateral-esquerda pode ficar alguns meses sem atuar. Contra a Ponte Preta, Formiga foi substituído por Danilo Barcelos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na lateral-direita, porém, o Vovô pode ter mais uma baixa para a próxima partida, contra o Vitória-BA. O atleta Michel Macedo deixou o gramado mais cedo contra a Ponte Preta, aparentemente por problema na coxa esquerda. O Ceará ainda não atualizou a situação clínica do jogador.