"Expectativa muito alta", analisa Barroca sobre início de trabalho no Ceará

O técnico do Ceará, Eduardo Barroca, concedeu entrevista após o empate sem gols com a Ponte Preta na manhã deste domingo, 7. Na ocasião, o comandante alvinegro avaliou o início do seu trabalho e afirmou que tem expectativa alta com a evolução da equipe.

"Estou em início de trabalho, conhecendo o grupo, mas estou com uma expectativa muito alta de que a gente vai continuar evoluindo com o tempo. Queríamos ter vencido, mas precisamos exaltar os pontos positivos e trabalhar os ajustes para que a gente possa colocar em prática já no próximo jogo contra o Vitória", disse.



Treinador do Vovô desde o dia 24 de abril, ele ainda ressaltou as adversidades que o time viveu durante a semana. No intervalo de 7 dias, o Alvinegro entrou em campo três vezes, sendo dois jogos pela Série B e outro pela final da Copa do Nordeste, torneio que se sagrou campeão.

"É um início de trabalho ainda, com três jogos fora de casa, sendo um, uma decisão (Copa do Nordeste). Conseguimos levar para casa quatro pontos de seis disputados, óbvio que viemos para tentar buscar a vitória. Acredito que a gente tenha evoluído em algumas coisas e temos diversos pontos ainda a evoluir. Exalto o compromisso dos jogadores diante de tantas adversidades, jogar fora, comemoração (do título), jogo 11 horas da manhã."



Próximo duelo

Com quatro pontos somados em quatro rodadas, o Ceará agora foca no próximo jogo contra o Vitória na quarta-feira, 10. Diante disso, Barroca projetou a partida, mas lamentou a ausência da torcida. O clube cumpre punição do STJD por confusão na partida diante do Cuiabá na Série A de 2022.

"Temos essa adversidade de não poder contar com o nosso torcedor, que é um diferencial enorme na competição. Vamos jogar esses dois jogos em casa sem a presença do nosso torcedor. A gente vai precisar ter força mental", projetou o treinador.