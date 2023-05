Richardson se declara ao Ceará após tri do Nordestão: "É tudo para mim"

Um dos líderes do elenco do Ceará, o volante Richardson foi peça fundamental para o tricampeonato da equipe na Copa do Nordeste. O atleta esteve em campo na noite desta quarta-feira, 3, quando o Vovô venceu o Sport nos pênaltis e ficou com a taça do campeonato regional. Durante a comemoração, em fala exclusiva ao Esportes O POVO, o atleta destacou a felicidade pelo título e se declarou ao clube alvinegro.

“Muito feliz de ter sido campeão. É um título que eu não tinha com essa camisa ainda, que tem tanto peso e tanta história para mim. Com tudo que aconteceu, acho que o lema é esse: nunca abandonar. Eu decidi não abandonar essa equipe, porque ela é tudo para mim. É a minha segunda casa. Então eu estou muito feliz. Dar os parabéns aos torcedores pela festa, e dizer que a gente está no caminho certo, rumo ao nosso objetivo, que é colocar de volta o Ceará na Série A. Comemorar esse título que foi tão difícil e depois pensar no próximo objetivo.”

