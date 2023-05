Jean Carlos comemora tri do Ceará no Nordestão após pênaltis: "Fomos eficientes"

Na noite desta quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro, em Recife-PE, o Vovô bateu o Sport por 4 a 2 nas penalidades após perder por 1 a 0 no tempo normal e levantou a taça da Copa do Nordeste pela terceira vez

O Ceará conquistou a Copa do Nordeste pela terceira vez em sua história e, de quebra, acabou com o fantasma das disputas de pênaltis, na noite desta quarta-feira, 3. Após ser derrotado por 1 a 0 no tempo normal, o Vovô foi melhor nas cobranças, venceu por 4 a 2 e ficou com a taça. Após o jogo, o meia Jean Carlos comemorou o título e destacou a eficiência da equipe na marca da cal.

"Acredito que a gente fez um grande primeiro jogo. A gente poderia ter saído com um placar melhor. E hoje era normal, por eles jogarem em casa, eles iam sair e conseguiram fazer o gol, conseguiram pressionar a gente. Mas a gente soube suportar, a gente soube defender onde precisava, soubemos atacar onde precisou e fomos eficientes nos pênaltis. Glorificar a Deus, agradecer aos companheiros e à torcida."

Ceará conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira, 3, e encerrou o jejum de troféus que durava quase três anos. A última vez em que o Vovô havia levantado um título fora em agosto de 2020, quando bateu o Bahia na final do Nordestão. Na ocasião, o time treinado por Guto Ferreira venceu o Tricolor nos dois jogos da decisão e faturou o bicampeonato de forma invicta.

Naquele ano, a fase final do torneio regional foi disputada de forma diferente da habitual. Por conta da pandemia de covid-19, os jogos das quartas, semis e finais foram realizados em uma única sede — no caso, Salvador.

Desde então, o Alvinegro de Porangabuçu tinha disputado quatro finais e amargado o vice-campeonato em todas. Ao todo, foram três decisões do Campeonato Cearense (2020, 2021 e 2023) e uma da Copa do Nordeste (2021). No Estadual, foi superado pelo Fortaleza nas três oportunidades. Já no regional, perdeu a Orelhuda para o Bahia.

