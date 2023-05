Richard completou 100 jogos pelo Ceará na vitória sobre o ABC-RN

A vitória do Ceará sobre o ABC-RN, na noite deste domingo, foi a 100ª partida do goleiro Richard com a camisa alvinegra. O camisa 1 foi um dos destaques do time, fazendo boas intervenções e garantindo o placar de 2 a 1 para o Vovô.

De acordo com dados do Footstats, Richard fez quatro defesas, sendo duas difíceis, diante do ABC. Nas redes sociais, o Ceará destacou a marca do arqueiro e o parabenizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Porangabuçu desde 2019, o goleiro de 32 anos está em sua quinta temporada no Ceará. Ele teve uma lesão ligamentar no joelho direito e ficou nove meses fora. Quando retornou, em 2020, precisou fazer alguns jogos pelo Sub-23 para ganhar ritmo e teve a concorrência de Fernando Prass, que ficou muito tempo como titular.

Sobre o assunto Vitor Gabriel divide artilharia do Ceará com Guilherme Castilho; veja números

Richardson comemora primeira vitória do Ceará na Série B: "Para readquirir a confiança"

Em 2021, Richard jogou 43 partidas pelo Ceará, mas no ano passado perdeu espaço para João Ricardo e foi novamente para a reserva. Nesta temporada, retornou à titularidade e já fez 20 jogos com a camisa alvinegra.

Tags