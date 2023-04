Richardson comemora primeira vitória do Ceará na Série B: "Para readquirir a confiança"

Ainda na beira do campo, o volante comemorou a vitória do Vovô por 2 a 1 sobre o time potiguar, jogando fora de casa

O Ceará encerrou a sequência negativa de resultados na Série B e somou os primeiros pontos na competição ao vencer o ABC por 2 a 1, na noite deste domingo, 30. Após o jogo, o volante Richardson comemorou e destacou a importância do resultado para readquirir confiança.

“Fizemos o que o jogo pediu. Infelizmente, o campo não é dos melhores, mas a gente impôs o que a competição pede. Qualidade na frente e entrega atrás. É para readquirir a confiança para brigar na parte de cima, mas com muita humildade.”

Com a vitória, o Vovô pulou para a 13ª posição e respirou na tabela. O próximo compromisso da equipe de Barroca será na quarta-feira, 3 de maio, pelo jogo decisivo da Copa do Nordeste, contra o Sport. A bola rola às 21 horas, na Ilha do Retiro, em Recife.

