Nicolas enaltece Ceará e revela: "Meu desejo de vir sempre foi grande"

O atacante Nicolas foi apresentado pelo Ceará na tarde desta sexta-feira, 28, em Porangabuçu. Em sua coletiva de apresentação, o atleta esbanjou felicidade em vestir a camisa alvinegra e enalteceu a história do clube.



“É um grande orgulho, uma honra enorme estar vestindo a camisa do Ceará. O Ceará hoje está na Série B, mas não é um clube de Série B. É um clube de Série A. Já deu para perceber a grandeza física do clube, sem contar a história”, disse.



Neste ano, o atacante disputaria a Série A pelo Goiás, clube que defendia desde 2021. No entanto, a proposta feita pelo Vovô o fez mudar de planos. Com isso, o atacante revelou que seu desejo sempre foi defender o clube alvinegro.

“Eu estava muito bem ambientado (no Goiás), mas aceitar o convite do Ceará me motiva, me dá desafios maiores. Eu saio de uma Série A e venho para uma Série B, mas em grande fase e forma. O meu desejo de vir sempre foi grande, fiquei muito feliz quando se concretizou.”



Com a mudança de clube, Nicolas chega ao Ceará com o objetivo claro de conquistar o acesso com o Alvinegro de Porangabuçu. Por isso, avaliou a Série B 2023 e afirmou que o time lutará na parte de cima da tabela.

“A Série B é uma competição muito difícil, muito acirrada, disputadíssima. Sem sombra de dúvidas, o Ceará é um dos maiores da competição, se não o maior. Temos que fazer por onde e fazer por merecer o acesso. Vamos brigar lá em cima a todo momento, buscando título, acesso. Mas para isso temos que fazer um bom trabalho dentro de campo e minha expectativa em relação a isso é muito grande. Eu vim para um objetivo, que é buscar o acesso, e vou fazer de tudo para contribuir”, comentou em coletiva.



Saída do Goiás

Ainda comentando sobre sua decisão de deixar o Goiás para acertar com o Ceará, o camisa 9 ressaltou que encara o Vovô como um “novo desafio”. Além disso, garantiu que fez uma escolha correta e feliz.

“Eu era o artilheiro e titular da equipe até o momento (da saída). Eu não me via sem espaço, vinha fazendo gols. Eu vi (o Ceará) como um novo desafio. O Ceará não é um clube de Série B, é um clube de Série A. Tenho certeza que tive uma escolha correta e feliz. Espero ser muito feliz aqui.”



Torcida na final

Fora da decisão da Copa do Nordeste, o jogador ainda comentou que torcerá muito pelos seus companheiros no jogo contra o Sport, que será disputado na próxima quarta-feira, 3 de maio. Em Recife, o Vovô lutará pelo tricampeonato regional.

“Vou estar torcendo demais. Acho que isso vai ser bom para o clube. Vai fazer do nosso primeiro semestre, um semestre vitorioso. Tenho certeza que esse grupo, pelo pouco que já vi, vai fazer de tudo para conquistar. É um grupo que merece.”



Troca de comando

Mesmo com pouco tempo no clube, Nicolas já viveu uma troca no comando técnico. Na segunda, 24, o Ceará demitiu Gustavo Morínigo e trouxe Eduardo Barroca como novo treinador. Diante desse cenário, o camisa 9 avaliou a mudança.

“A troca de comando é mais difícil para quem estava. Trabalhei muito pouco com o professor Gustavo. Pelo pouco que vi, é um cara fantástico, excepcional. E agora o Barroca também nesta semana. Temos que tentar assimilar o mais rápido possível essas metodologias de trabalho, o perfil de cada um. A gente acaba ficando em uma “turbulênciazinha”, mas nada que o grupo não absorva fácil”, comentou.



