Léo Santos explica situação física, se diz versátil e exalta Ceará: "Time de massa"

Um dos reforços recentes anunciados pelo Ceará, Léo Santos foi apresentado oficialmente em Porangabuçu nesta quinta-feira, 27. Treinando no clube há algumas semanas, o zagueiro ex-Corinthians ainda não foi relacionado para nenhum jogo e justificou que passa por um processo de fortalecimento físico para estar nas mesmas condições que os demais atletas do elenco.

“Em relação a minha situação, estou aprimorando a parte física. Já tem duas ou três semanas que cheguei e me sinto cada vez melhor, evoluindo e cada vez mais apto para começar a jogar. Como o Albeci disse, essa semana já estou sendo inserido nos treinamentos com o grupo. Acredito que o mais breve possível estarei à disposição do professor Barroca”, explicou.

De acordo com Léo Santos, o tempo entre o término do Campeonato Paulista, pelo qual defendeu a Ferroviária, e o acerto com o Vovô, prejudicaram as condições físicas do ponto de vista profissional e competitivo.

“Eu terminei o Campeonato Paulista e fiquei um tempo parado, umas três semanas. Acabei fazendo um fortalecimento, mas não é o mesmo que estar treinando no clube. Então foi mais uma questão de readaptação da parte física, de estar em condições de treinar no mesmo nível que os jogadores que estão aqui desde o começo da temporada”, contou.

Versatilidade, grandeza do Ceará e disputa da Série B

Embora seja um zagueiro de origem, Léo Santos disse que tem como característica a versatilidade. O defensor relembrou que já atuou em diferentes posições durante a carreira e que, caso Barroca precise, ele estará à disposição.

“Eu já joguei em diversas posições. Já joguei de volante, na lateral também, essa sempre foi uma característica minha de poder fazer mais de uma posição. Estou à disposição do professor Barroca, onde ele achar que deve me usar, eu sempre estarei apto para ajudar ele e ao clube”, enfatizou.

Durante a entrevista, Léo Santos reforçou que o acerto para vir defender o Ceará aconteceu de forma simples e rápida. O zagueiro categorizou o momento como uma grande oportunidade na carreira e projetou uma Série B complicada, mas com totais condições do Vovô conquistar o acesso.

“Eu não pensei duas vezes. É um time de massa, de camisa, grande. É uma grande oportunidade que eu com certeza vou me empenhar ao máximo para aproveitar. A Série B é uma competição bem difícil, a gente viu nas duas primeiras rodadas como é competitiva, não tem jogo fácil. Mas tenho certeza que o Ceará vai fazer uma excelente competição e conquistar o objetivo, que é o acesso. Tenho certeza que vai dar tudo certo”, disse.



