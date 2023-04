Com demissão de Morínigo, Ceará terá oito treinadores no período de 28 meses

Com a demissão de Gustavo Morínigo, o Ceará acumula um número considerável de trocas de treinadores em um curto período de tempo. Entre 2021 e 2023, sete diferentes técnicos passaram por Porangabuçu. O número aumentará para oito, já que o Vovô anunciará em breve um novo profissional para ocupar o posto deixado pelo paraguaio.

Este recorte de tempo da análise representa 28 meses. Isso significa que, em média, os treinadores deste período tiveram cerca de 120 dias — ou quatro meses — para desenvolver um trabalho no Vovô. O ano de 2022, marcado por diversas eliminações precoces e rebaixamento no Brasileirão, foi a temporada com mais trocas.

Em 2021, Guto Ferreira iniciou a temporada e, posteriormente, deu lugar para a chegada de Tiago Nunes, que finalizou a campanha na Série A e conquistou o acesso à Copa Sul-Americana. No ano seguinte, porém, o início de Tiago Nunes não foi positivo, sendo as eliminações no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste o estopim.

Posteriormente, uma sucessão de comandantes chegaram ao Vovô: Dorival Júnior, Marquinhos Santos, Lucho González e Juca Antonello. Destes, somente Dorival saiu por conta própria, após receber proposta do Flamengo, os demais foram demitidos.

Na atual temporada, o escolhido para comandar o processo de reconstrução do Ceará foi Gustavo Morínigo. O paraguaio alcançou alguns dos objetivos projetados, como chegar à final do Campeonato Cearense e do Nordestão, mas acabou eliminado na segunda fase da Copa do Brasil e acumulou duas derrotas na Série B.

O estilo de jogo reativo do paraguaio, demitido com 65% de aproveitamento em 24 partidas, foi um dos fatores determinantes para a decisão da diretoria. A ideia na busca pelo novo treinador é de um perfil propositivo, ofensivo e que saiba lidar com o protagonismo nos jogos ao longo da Segundona. Eduardo Barroca é o favorito.

Treinadores que passaram pelo Ceará nos últimos 28 meses:

Guto Ferreira (2021)



Tiago Nunes (2021-2022)



Dorival Júnior (2022)



Marquinhos Santos (2022)



Lucho González (2022)



Juca Antonello (2022)



Gustavo Morínigo (2023)



