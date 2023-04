Eduardo Barroca é o favorito para assumir o comando técnico do Ceará

O treinador é o único alvo da diretoria alvinegra no momento, que trabalha para sacramentar o negócio ainda nesta segunda-feira, 24

Após a demissão de Gustavo Morínigo, o Ceará trabalha forte no mercado da bola para anunciar o quanto antes um novo treinador. O nome mais forte internamente é de Eduardo Barroca, que conquistou o acesso com o Bahia na última temporada, segundo informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Um dos principais pontos de insatisfação da diretoria alvinegra para a demissão de Morínigo foi o estilo de jogo reativo do paraguaio. A ideia, portanto, é de que o novo comandante tenha características diferentes, com mais repertório ofensivo e capacidade de propor jogo.

A procura por Barroca vai de encontro com esse estilo desejado pelo Ceará. O treinador costuma, em seus trabalhos, prezar pela posse da bola e ser propositivo, com linhas altas e marcação-pressão para sufocar o adversário.



No momento, inclusive, Barroca é o único alvo do Ceará. O objetivo do Vovô é de sacramentar o negócio o quanto antes para, assim, efetuar o anúncio. Outros nomes como Jair Ventura, Guto Ferreira e Rogério Ceni ainda não foram procurados de forma oficial.

