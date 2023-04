Ceará enfrenta Ferroviária-SP ainda em busca da 1ª vitória no Brasileirão Feminino A1

O Ceará tem um grande desafio neste domingo, 23. Pela oitava rodada do Brasileirão Feminino A1, as Alvinegras enfrentam a Ferroviária-SP no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, às 16 horas. A partida terá transmissão da TV Ferroviária, via Youtube.

A rodada, de grande valor para a equipe paulista, marca a virada de turno. O torneio é disputado por 16 equipes e possui apenas um turno. Até aqui, o time cearense acumula derrotas com grandes goleadas, enquanto as adversárias não saíram das primeiras posições da tabela desde as rodadas iniciais.

Em sete jogos disputados, a Locomotiva soma seis vitórias e apenas uma derrota — sendo esta justamente diante do invicto Timão. O histórico do Vovô é totalmente diferente. Lanterna, as Alvinegras foram derrotadas nas sete partidas jogadas até aqui e já foram vazadas 53 vezes.

Na briga pela liderança, a Ferroviária sabe a importância de vencer a partida diante do Ceará. O Flamengo, com quem o time dividiu a vice-liderança do certame no início da rodada, venceu o Bahia e ocupa temporariamente a liderança da competição. Para voltarem para suas respectivas posições, Ferroviária e Corinthians precisam somar os três pontos.

Do lado do Ceará, a busca por somar os primeiros pontos existe pela necessidade do time de sair da lanterna e ainda sonhar com a permanência. Matematicamente, é totalmente possível que o Vovô escape. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Athletico-PR possui quatro pontos somados, mas só escapa pelo saldo de gol melhor que do Real Brasília, o 13° colocado. Acima do Furacão, o Grêmio possui dez pontos. Como ainda faltarão sete jogos para disputar ao final da atual rodada, as Alvinegras possuem condições numéricas de escapar da degola.

A equipe embarcou para o embate na madrugada deste sábado, 22, e chegou em Araraquara, local da partida, no início da tarde.

