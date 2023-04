Ceará faz proposta e tenta contratação do atacante Nicolas, do Goiás

Atacante tem contrato com o Esmeraldino até o final deste ano e recebe oferta do Vovô, que busca acordo antes do fechamento da janela de transferências

Em busca de mais três reforços para o elenco na reta final da janela de transferências, o Ceará mira a contratação do atacante Nicolas, do Goiás. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu realizou proposta e tenta concretizar acerto com o camisa 9 do Esmeraldino.

O gaúcho de 33 anos é titular do time goiano, que era comandado por Guto Ferreira até o último domingo, 9. Na atual temporada, já disputou 22 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. O atacante, inclusive, deve ser utilizado pelo técnico interino na partida de estreia da Série A, diante do Athletico-PR, neste sábado, 15, às 18h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Nicolas tem contrato com o Goiás até o final de 2023 e recebeu uma oferta do Ceará com cifras superiores aos valores mensais que recebe no Verdão, o que pode ser um fator importante na negociação em razão da idade do jogador. O Alvinegro tenta um desfecho positivo até a próxima qunta-feira, 20, quando se encerra a janela.

O Vovô ainda busca também um goleiro e um volante para a disputa da Série B. As contratações mais recentes do clube foram os atacantes Erick Pulga e Pedrinho e o zagueiro Léo Santos.

A carreira de Nicolas

Cria do Juventude, Nicolas tem currículo extenso. Passou por Gama, São Luiz, Criciúma, Novo Hamburgo, Chapecoense, Ypiranga, Cerâmica, Brasil de Farroupilha, Caxias e Pelotas até chegar ao Paysandu, em 2019, quando despontou no cenário nacional.

Pelo Papão, na primeira temporada, foram 12 gols anotados em 41 jogos, que renderam o apelido de Cavani do Pará em razão da posição e dos cabelos longos. Em 2020, marcou 19 tentos em 41 partidas. No ano seguinte, balançou as redes seis vezes em 21 compromissos antes de ser negociado com o Goiás.

Com a camisa esmeraldina, Nicolas jogou 27 vezes e marcou seis gols em 2021 e, em 2022, celebrou 15 tentos e deu três assistências em 47 partidas. O desempenho rendeu renovação do vínculo até o final de 2023 e adaptação da alcunha para Cavani do Cerrado.

