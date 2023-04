Defensa y Justicia x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Defensa y Justicia e América-MG se enfrentam hoje, quarta, 19 de abril (19/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, na província de Buenos Aires, na Argentina, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Apesar do começo positivo, o América-MG não pode baixar a guarda, já que o Grupo F é considerado um dos mais complicados da Sul-Americana. Assim, os comandados de Vagner Mancini esperam conquistar um resultado positivo para se manter no topo da classificação.

Do outro lado, o Defensa y Justicia estreou com derrota no torneio continental, para o Millonarios, por 3 a 0. Portanto, na condição de mandante, projeta uma vitória em casa e espera buscar os primeiros três pontos na competição. No Campeonato Argentino, o clube está na quinta colocação, com 21 pontos. (Com Gazeta Esportiva)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Defensa y Justicia x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Defensa y Justicia x América-MG

Escalação provável

Defensa y Justicia

Unsain; Malatini, Sant'Anna, Cardona e Soto; Tripichio, López, Togni (Alanís), Barbona; Solari e Nicolás Fernández.

América-MG

Matheus Cavichioli; Arthur, Iago Maidana, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Martinez (Benitez); Felipe Azevedo (Matheusinho), Everaldo e Mastriani.

Quando será Defensa y Justicia x América-MG

Hoje, quarta, 19 de abril (19/04), às 21 horas

Onde será Defensa y Justicia x América-MG

Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, na província de Buenos Aires, na Argentina

Tags