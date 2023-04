Corinthians x Argentinos Juniors ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Argentinos Juniors se enfrentam hoje, quarta, 19 de abril (19/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o compromisso, o Corinthians tem algumas dúvidas, como o zagueiro Caetano e o atacante Júnior Moraes, que estão no processo de transição física. O lateral-direito Rafael Ramos, que vem sendo desfalque por conta de dores no músculo posterior da coxa esquerda, também tem presença incerta.

O meia Giuliano deixou a partida contra o Cruzeiro por conta de um edema no olho esquerdo, mas já retomou sua visão e a tendência é que atue sem problemas. Renato Augusto, Gustavo Mosquito e Ruan Oliveira, que passaram por processos cirúrgicos, são ausências certas para o compromisso de quarta-feira.

Para o jogo em Itaquera, o Argentinos Juniors tem apenas uma dúvida: o zagueiro capitão Miguel Torrén, que se machucou recentemente, mas viajou com a delegação para São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Argentinos Juniors ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Corinthians x Argentinos Juniors

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto, Giuliano (Matheus Araújo) e Adson (Barletta); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro

Argentinos Juniors

Lanzillotta; Mac Allister, Di Cesare (Torrén), Villalba; Cabrera, Fabricio Dominguez, Redondo, Montiel; González Metilli; Verón e Ávalos. Técnico: Gabriel Milito

Quando será Corinthians x Argentinos Juniors

Hoje, quarta, 19 de abril (19/04), às 21h30min

Onde será Corinthians x Argentinos Juniors

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

