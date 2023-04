Ceará x Sport ao vivo pela final da Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

O primeiro capítulo da final da Copa do Nordeste será escritonesta quarta-feira, 19, na Arena Castelão. Assim como em 2014, Ceará e Sport voltam a se enfrentar pela taça regional, em confronto que envolve rivalidade, hegemonia e a autoestima dos torcedores. Com expectativa para mais de 50 mil pessoas presentes, a bola rola a partir das 21h30min. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Sport ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Sport ao vivo: ouça via Facebook

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Ceará e Sport

Em breve...

Como Ceará e Sport chegam para o jogo

O treinador Gustavo Morínigo, comexceção de Caíque, que é dúvida, e dos recém-contratados Pulga, Pedrinho e Léo Santos, não deve ter muitos problemas para escalar o time, já que possui praticamente todo elenco à disposição.

A boa notícia é que Erick, maior destaque do clube na temporada, se recuperou do desgaste muscular e treinou normalmente nesta terça-feira, 18. O atacante, inclusive, será titular. Outra novidade fica por conta do setor de criação da equipe, que deve ser comandado por Guilherme Castilho.

Pelo lado do Sport, Enderson Moreira também não tem problemas com desfalques. No elenco pernambucano, há diversos jogadores conhecidos do Vovô, como o volante Fabinho e o lateral Eduardo, campeões do Nordeste em 2020, além do meia Jorginho e do atacante Gabriel Santos.



Tags