Flamengo x Ñublense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Ñublense se enfrentam hoje, quarta, 19 de abril (19/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A grande novidade do Flamengo para esta partida será a presença do técnico Jorge Sampaoli. O argentino comandará o Rubro-Negro pela primeira vez e dará início a sua passagem pelo clube. A expectativa é que Sampaoli não faça grandes mudanças em seu primeiro jogo à frente da equipe. O mais provável é que ele mantenha a base que derrotou o Coritiba no domingo passado. Entretanto, o treinador ganhou os reforços de David Luiz e Arturo Vidal, que foram desfalques por questões físicas contra o Coxa.

Do outro lado, o Ñublense, que está no Rio de Janeiro desde segunda-feira, encara a partida como um grande desafio. A equipe não vive um bom momento em 2023, já que ocupa apenas a 11ª colocação no Campeonato Chileno e estreou na Libertadores com derrota em casa. Além disso, esta será a primeira vez que o time atuará no Maracanã. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Ñublense ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta ESPN : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming



Copa Libertadores 2023 - Flamengo x Ñublense

Escalação provável

Flamengo

Santos, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Pedro e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli

Ñublense

Nicola Pérez, Cerezo, Rebolledo, Rafael Caroca e Zalazar; Campusano, Lorenzo Reyes, Juan Leiva e Manuel Rivera; Bayron Oyarzo e Patricio Rubio. Técnico: Jaime Garcia

Quando será Flamengo x Ñublense

Hoje, quarta, 19 de abril (19/04), às 21h30min

Onde será Flamengo x Ñublense

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

