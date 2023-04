A caminho do Ceará, atacante Nicolas rescinde contrato com Goiás

Alvinegro acertou aquisição do jogador e desembolsará compensação financeira para o Esmeraldino, que registrou fim do vínculo no BID da CBF

A novela que envolve Ceará, Goiás e Nicolas está próxima de um desfecho. Nesta quarta-feira, 19, o Esmeraldino registrou a rescisão de contrato do atacante no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que abre caminho para o jogador de 33 anos ser anunciado e registrado pelo Alvinegro na quinta, 20, último dia da janela de transferências domésticas.

Para a liberação de Nicolas de forma antecipada — ele tinha contrato até dezembro de 2023 —, o Goiás receberá uma compensação financeira, que a imprensa goiana afirma ser de R$ 1 milhão.

Nicolas havia acertado verbalmente com o Ceará no fim de semana e a diretoria do Goiás foi procurada para fechar negócio. Os clubes chegaram a um acordo e a transferência deveria ter selada na última segunda-feira, 17 — o atacante cogitou desistir da transação, pensando em seguir jogando a Série A do Brasileiro.

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, foi peça-chave para a manutenção do negócio, tendo conversado diretamente com Nicolas, confirmando a vinda do atleta para o Vovô. O anúncio só deverá ser feito após assinatura do contrato.

Nicolas tem 33 anos e está no Goiás desde 2021. Nesse período, marcou 29 gols e deu oito assistências. Chamado pelo torcedores do time goiano de “Cavani do Cerrado”, ele é o atual artilheiro do Esmeraldino, com oito tentos.

