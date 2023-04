Ceará empresta Kelvyn ao Juventude até o final da temporada

Em meio às chegadas de novos atletas, o Ceará também acertou a saída de um jogador. Trata-se do lateral-esquerdo, ou volante, Kelvyn, que será emprestado ao Juventude-RS, segundo apurado pelo Esportes O POVO. O contrato dele com o Jaconero será até o final da atual temporada.

Kelvyn já havia sido emprestado pelo Vovô neste começo de 2023. O atleta de 23 anos atuou pela Ferroviária, na disputa do Campeonato Paulista, e realizou oito partidas. Ele não marcou nenhum gol e chegou a distribuir uma assistência com a camisa do time de Araraquara.

Antes de ser repassado para o clube gaúcho, o jovem defensor ampliou o vínculo com o Alvinegro até o final de 2024. Ele estava treinando com o restante do elenco do Ceará no CT de Porangabuçu desde o final de março, quando retornou da Ferroviária.

