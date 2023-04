Em derrota para o Ituano, Ceará acertou apenas duas finalizações de 21 tentativas

O Ceará estreou com derrota na Série B e a atuação contra o Ituano ficou marcada pelo baixo aproveitamento ofensivo da equipe. Pouco criativo para quebrar as linhas de marcação do clube paulista, o time comandado por Gustavo Morínigo sofreu para acertar o gol adversário.



Considerando o recorte geral do confronto, o Alvinegro de Porangabuçu arriscou 21 finalizações, mas somente duas foram na direção correta da baliza defendida pelo goleiro. A primeira aconteceu aos 34 minutos, em um chute de fora da área de Jean Carlos, enquanto a segunda já após os 40, em cabeçada de Erick Pulga.



Sobre o assunto Com um gol contra e outro no fim, Ceará perde para Ituano na estreia pela Série B

Erick foi poupado da estreia do Ceará na Série B por desgaste físico

Por outro lado, o Ituano foi muito eficiente. Com três finalizações ao longo de todo o jogo, o Galo Rubro-Negro marcou dois gols: um contra, protagonizado por Hygor Cléber, e outro com Bruno Xavier, em contra-ataque nos acréscimos do duelo.



A partida, consequentemente, expõe um problema que precisa ser trabalhado por Morínigo, que é enfrentar equipes que jogam com linhas baixas de marcação. Neste tipo de embate tático, o Vovô tem, durante 2023, apresentado problemas para criar soluções ofensivas — foi o caso contra o Ituano.

