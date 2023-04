Após derrota, Castilho cobra que Ceará precisa "guerrear e lutar até o último lance"

O meio-campista também ressaltou a importância do elenco entender que o Vovô tem uma camisa pesada e precisa jogar como tal

A derrota do Ceará na estreia da Série B causou incômodo em Guilherme Castilho, não apenas pelo resultado em si, mas pela postura que a equipe apresentou dentro de campo. Em entrevista após o término do confronto, o meio-campista salientou que o revés poderia acontecer, mas que o time não pode deixar de jogar com a identidade construída neste ano, de luta e guerra.

Além da questão de identidade, Castilho também reforçou um outro ponto importante: a do elenco entender que o Ceará é um dos principais protagonistas desta Série B e, diante disso, se portar como tal nas partidas.

"Acho que o resultado pode acontecer, a gente pode perder. O que a gente não pode deixar de fazer é o que a gente vem fazendo nos jogos atrás: jogar com a identidade do Ceará, de guerrear, de lutar até o último lance e jogar como equipe grande que a gente é. A gente é uma camisa pesada da Série B, tem que jogar como tal e fazer por onde", disse o meia alvinegro.