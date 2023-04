Ceará inicia venda de ingressos para duelo de ida da final da Copa do Nordeste contra o Sport

As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da decisão do certame regional

O Ceará tem decisão marcada na Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira, 19, às 21h30min, o Vovô enfrenta o Sport, na Arena Castelão, pelo jogo de ida do certame regional. O clube anunciou nesta sexta-feira, 14, que os ingressos para o duelo já estão disponíveis.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais. São sete opções de bilhetes para a torcida alvinegra: R$ 40,00 (Superior Norte), R$ 40,00 (Inferior Norte), R$ 40,00 (Inferior Sul), R$ 40,00 (Superior Central), R$ 70,00 (Inferior Central), R$ 100,00 (Especial) e R$ 240,00 (Premium).

Os custos são referentes ao valor cheio, mas há meia-entrada em todas áreas da praça esportiva. Os ingressos podem ser comprados no site vozaotickets.com. Os sócios-torcedores também já podem realizar o check-in para a partida.

O Vovô conquistou a vaga na final e irá em busca do tricampeonato regional após vencer o Fortaleza por 3 a 2 na Arena Castelão. Já o Sport se classificou após superar o ABC-RN em 1 a 0. O duelo decisivo da volta ocorrerá no dia 3 de maio, uma quarta-feira, às 21 horas, na Ilha do Retiro, em Pernambuco.

Confira os valores dos ingressos:

Norte (Superior e Inferior): R$ 40 (inteira)/R$ 20 (meia)



Sul (Inferior): R$ 40 (inteira)/R$ 20 (meia)



Central (Superior): R$ 40 (inteira)/R$ 20 (meia)



Central (Inferior): R$ 70 (inteira)/R$ 35 (meia)



Especial: R$ 100 (inteira)/R$ 50 (meia)



Premium: R$ 240 (inteira)/R$ 120 (meia)

Pontos e horários de venda

Loja Vozão Sede – sexta-feira (09h às 21h), sábado (09h às 12h) e segunda-feira até quarta-feira (09h às 17h);



Loja Vozão Shopping Iguatemi Bosque - sexta-feira e sábado (10h às 21h); domingo (13h às 20h); e segunda-feira até quarta-feira (10h às 21h);



Loja Vozão Shopping Parangaba - sexta-feira e sábado (10h às 21h); domingo (13h às 20h); e segunda-feira até quarta-feira (10h às 21h);



Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - sexta-feira e sábado (10h às 21h); domingo (13h às 20h); e segunda-feira até quarta-feira (10h às 21h);



Loja Vozão Shopping RioMar Papicu - sexta-feira e sábado (10h às 21h); domingo (13h às 20h); e segunda-feira até quarta-feira (10h às 21h);



Loja Vozão Grand Shopping Messejana - sexta-feira e sábado (10h às 21h); domingo (13h às 20h); e segunda-feira até quarta-feira (10h às 21h);



Loja Vozão North Shopping Maracanaú - sexta-feira e sábado (10h às 21h); domingo (13h às 20h); e segunda-feira até quarta-feira (10h às 21h).

