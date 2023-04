CBF divulga datas de finais da Copa do Nordeste 2023 entre Ceará e Sport

A CBF divulgou na noite desta quarta-feira, 5, as datas dos jogos de ida e volta das finais da Copa do Nordeste. A Orelhuda será disputada entre Ceará e Sport.

O primeiro jogo irá ocorrer no dia 19 de abril, às 21h30min, na Arena Castelão, com mando de campo do Vovô. Já o jogo de volta ocorrerá no dia 03 maio, às 21 horas, na Ilha do Retiro, em Pernambuco, com mando de campo do Leão da Ilha.

O Ceará conquistou a vaga na final e irá em busca do tricampeonato regional após vencer o Fortaleza por 3 a 2 na Arena Castelão. Já o Sport se classificou após superar o ABC-RN em 1 a 0. Mais detalhes do embate serão divulgados posteriormente pela CBF.

