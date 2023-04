Luiz Otávio fala sobre estreia na Série B e ressalta importância de pontuar fora

O zagueiro e ídolo do Vovô concedeu entrevista no Aeroporto Pinto Martins momentos antes de embarcar para São Paulo, onde a equipe enfrenta o Ituano na estreia da Série B

O Ceará estreia na Série B nesta sexta-feira, 14, contra o Ituano, e o clima é de motivação, sobretudo pela importância que o embate representa. Internamente, o discurso é, desde o início do ano, que o maior objetivo do clube é retornar para a primeira divisão e, diante deste contexto, iniciar o certame com vitória seria um feito de enorme relevância, ainda mais por se tratar de uma partida fora de casa.

Para Luiz Otávio, de fato há o anseio por parte do Ceará pelo triunfo, mas o zagueiro ponderou que, tratando-se de Série B, um torneio difícil e longo, qualquer ponto conquistado longe da capital cearense será de sumo impacto na projeção do clube, que é o acesso.

Sobre o assunto Saiba o que mudou no time do Ituano após eliminar o Ceará na Copa do Brasil

Rival do Ceará na Série B, Ituano deve repetir time que empatou com São Paulo

Sem Erick e com Pulga, Ceará viaja para enfrentar o Ituano; veja relacionados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É um jogo importante e complicado. Temos que ler bem o adversário e o jogo para começar com o resultado positivo fora de casa, que é muito importante para nossa trajetória. Mas eu sempre digo, importante mesmo na série B é ir e pontuar. Nosso objetivo é ir lá, focado, para fazer uma grande partida e voltar para casa com pontos, seja com a vitória ou outro resultado que gere pontos para nós”, disse Luiz Otávio antes do embarque para São Paulo.

União do elenco

O defensor e ídolo do Vovô, antes de seguir viagem para a cidade de Itu, também deu ênfase à união que o atual elenco possui. Para o zagueiro, é preciso que os jogadores tenham o mesmo empenho em defender o clube assim como há para defender a própria família.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

“Um acesso com certeza marca a história de um jogador no clube. Eu sempre falo, quem veste a camisa do Ceará, vai vestir como se fosse da sua família. O jogador que tem responsabilidade com a sua família, quando ele entra na instituição tem o mesmo compromisso, é o que a gente cobra. O que a gente entrega, no dia a dia e no campo também, é o que o torcedor vai entregar também quando estiver torcendo. Vamos sempre dar nosso melhor”, disse.



Tags