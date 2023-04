CBF muda dois jogos do Ceará na Série B para o PV

Dois jogos do Ceará na Série B do Brasileiro foram transferidos do Castelão para o Estádio Presidente Vargas, a pedido do próprio clube. A confirmação foi feita pela CBF nesta quinta-feira, 13.

Os jogos que passaram para o PV foram os da 4ª e 6ª rodadas, contra Vitória-BA e Tombense-MG, respectivamente. As datas (10 de maio e 13 de maio) e horários (19 horas e 18h15min) estão mantidos.

O jogo da 2ª rodada, entre Ceará e Guarani-SP, que o Vovô também havia solicitado uma mudança para o PV ainda não foi modificado, mas o Esportes O POVO apurou que a CBF deve atender ao clube e comunicar a alteração de tabela nesta sexta-feira, 14.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por pena imposta pelo STJD, esses três jogos devem ser realizados com portões fechados, mas o departamento jurídico do Vovô solicitou a realização desses duelos com a presença de mulheres e crianças na arquibancada, sem cobrança de ingressos.

Resumo

Ceará x Vitória-BA (4ª rodada)

10/5, às 19 horas

Mudança: do Castelão para o PV

Ceará x Tombense-MG (6ª rodada)

13/5, às 18h15min

Mudança: do Castelão para o PV

Tags