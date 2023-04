Jogadores do Ceará pedem desculpas por vice e agradecem apoio da torcida

O Ceará empatou em 2 a 2 com o rival Fortaleza neste sábado, 8, e acabou amargando o vice-campeonato estadual de 2023. Com a perda do título, alguns jogadores do elenco alvinegro publicaram posts nas redes sociais com o intuito de pedir desculpas à torcida pelo objetivo não alcançado.

Chay, titular na final, lamentou o resultado, mas afirmou que o time lutará pelo título da Copa do Nordeste. O Vovô enfrenta o Sport na decisão do torneio regional dos próximos dias 19 de abril e 3 de maio.



“Futebol e suas peculiaridades!!! Fizemos uma grande partida de entrega, de comprometimento e vivemos o sabor amargo da derrota, da perda de um título mega importante para nós e para nossa torcida. Só quem vive o futebol sabe como ele pode te trazer alegria e tristeza na mesma proporção. Perdemos uma batalha, mas estamos vivos em outra frente e temos outras duas batalhas valendo outro título. Vamos em busca do NORDESTE! Obrigado pelo apoio do início ao fim, torcida do VOZÃO!”, disse o meia.



Titular do Alvinegro de Porangabuçu, o centroavante Vitor Gabriel foi outro que lamentou o vice-campeonato.

“Infelizmente hoje não foi como gostaríamos! Levantar a cabeça que tem coisas grandes por vir! #vamosvozão”, escreveu o camisa 63.



Além deles, o volante Caíque Gonçalves também pediu desculpas. Na final do Cearense, o jogador cometeu pênalti em Moisés no primeiro tempo. Na cobrança, o Fortaleza diminuiu o placar para 2 a 1.



“Primeiramente, gostaria de pedir desculpas por não ter atingido o objetivo principal do clube e da nossa torcida. Estou vindo aqui com o mesmo sentimento de tristeza pela perda do título, só que com a certeza de que demos o nosso melhor dentro das quatro linhas [...] Quero também pedir desculpas pelo pênalti. Jamais foi minha intenção prejudicar o time naquele momento, onde fui com muita vontade de ganhar e acabei cometendo um erro [...] Desculpa, nação alvinegra. E obrigado pelo apoio nas arquibancadas. Seguimos em busca de outros objetivos daqui para frente [...]”.