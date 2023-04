Ceará se reapresenta nesta segunda-feira com foco na estreia na Série B

Após amargar um vice-campeonato estadual, o Ceará retomará suas atividades na tarde desta segunda-feira, 10, no CT de Porangabuçu. Sob o comando de Gustavo Morínigo, a equipe alvinegra iniciará os trabalhos focados na estreia na Série B do Brasileiro.

Na próxima sexta-feira, 14, o Vovô estreia no torneio nacional diante do Ituano, fora de casa, às 21h30min. O duelo será disputado no Estádio Novelli Jr e marcará o início da campanha alvinegra, que tem foco no acesso à Série A.

Sobre o assunto Jogadores do Ceará pedem desculpas por vice e agradecem apoio da torcida

Presidente do Ceará aprova empenho do elenco após vice no Estadual: "Não faltou vontade"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse será o primeiro compromisso do time após o vice no Campeonato Cearense. No último sábado, 8, o Ceará necessitava vencer o duelo contra o Fortaleza por dois gols de diferença. No entanto, empatou em 2 a 2 e viu o rival levantar o troféu. No jogo de ida, a equipe alvinegra foi superada pelo placar de 2 a 1.

Depois da decisão, o presidente João Paulo Silva elogiou a entrega dos jogadores no jogo e comentou sobre as próximas competições do time.

“Só tenho que ter gratidão e orgulho do empenho de todos em campo. Não faltou vontade de vencer em nenhum momento do jogo. Futebol só pode ter um vencedor e quis o destino não ser a nossa vez. O grupo merece esse apoio que a nossa torcida demonstrou o jogo inteiro e aplaudiu o time ao final da partida mostrando que estamos todos juntos. Vamos seguir trabalhando em busca dos desafios que temos na sequência”, escreveu.



Tags