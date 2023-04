Morínigo enaltece torcida e faz pedido após vice-estadual: "Sigam acreditando"

Agora, o Alvinegro de Porangabuçu focará toda sua atenção para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

O técnico Gustavo Morínigo, do Ceará, concedeu entrevista coletiva após o vice-campeonato estadual. Em sua primeira fala após a perda do título do Campeonato Cearense, o paraguaio enalteceu a festa alvinegra nas arquibancadas e fez um pedido para a torcida.

"Hoje foi uma festa total, (torcedores) fizeram seu papel. Peço que acompanhem e que acreditem porque aqui tem um grupo que trabalha muito duro. Nunca vai faltar desejo de ganhar. É um compromisso que fizemos dentro (do vestiário). Sigam acreditando", comentou.

Para conquistar o título estadual, o Vovô necessitava vencer o duelo por dois gols de diferença. No entanto, empatou em 2 a 2 e viu o rival levantar o troféu. No jogo de ida, a equipe alvinegra foi superada pelo placar de 2 a 1.

Agora, o Alvinegro de Porangabuçu focará toda sua atenção para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na competição, o time tem o objetivo de conquistar o acesso e retornar à elite do futebol nacional.