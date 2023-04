Presidente do Ceará diz que ideia é mandar os primeiros jogos da Série B no PV

João Paulo, mandatário do Alvinegro, disse que tem recebido reclamações de jogadores em relação as condições ruins do gramado da Arena Castelão, principal praça esportiva do futebol cearense

Tema de crítica entre jogadores de Ceará e Fortaleza, o gramado da Arena Castelão também foi pauta discutida na entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 7, por João Paulo, presidente do Alvinegro. Questionado sobre o assunto, o mandatário do Vovô indicou que o clube deve mandar os primeiros jogos da Série B no estádio Presidente Vargas.

“O que eu tenho visto, tanto dos atletas do Ceará como do nosso rival, estão reclamando bastante do gramado, até pelas chuvas e quantidade de jogos. Temos tido essas conversas, mas infelizmente os dois clubes possuem agenda e compromissos. Até a nossa ideia, dentro da punição que temos que cumprir nos primeiros jogos da Série B, é mandar os jogos no PV, onde a condição do gramado está bem melhor”, explicou.

Sobre o assunto Caíque promete Ceará a "200 por hora" contra o Fortaleza na final do Cearense

Caíque ressalta bom psicológico e treinos de pênalti do Ceará antes da final do Cearense

Ceará quer estádio com mulheres e crianças nos 3 primeiros jogos da Série B; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ceará tenta reverter punição para não jogar com portões fechados

Punido com seis jogos sem presença de público, que terão de ser cumpridos nos primeiros confrontos da Série B deste ano, o Departamento Jurídico do Vovô protocolou no STJD um pedido de conversão de pena. A ideia é de que nas três partidas iniciais como mandante pela Segundona, mulheres e crianças até 12 anos sejam liberadas para comparecer no estádio.

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

Para os três confrontos restantes, o Alvinegro pediu a permuta da pena por doações a organizações não governamentais. A punição que o Ceará tem a cumprir é referente a invasão de campo protagonizada por parte da torcida no duelo contra o Cuiabá, na Arena Castelão, pela Série A de 2022.