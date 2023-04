CBF detalha os doze primeiros jogos do Ceará na Série B do Brasileiro

Alvinegro de Porangabuçu estreará na competição diante do Ituano, fora de casa, no dia 14 de abril

A Confederação Brasileira de Futebol detalhou as doze primeiras rodadas da Série B 2023 na tarde desta quarta-feira, 5. Representante cearense na competição, o Ceará estreará diante do Ituano, fora de casa, no dia 14 de abril.

O confronto será disputado às 21h30min, no Estádio Novelli Júnior, e marcará o retorno do time alvinegro à segunda divisão após cinco temporadas na elite do Brasileirão.

No dia 22 de abril, o Vovô faz seu primeiro jogo diante do seu torcedor. Na oportunidade, receberá o Guarani em partida disputada às 18h15min, na Arena Castelão.

Assim como ocorre na elite nacional, a Série B deste ano também terá paralisações durante os períodos de Data FIFA.



Veja a tabela detalhada dos doze primeiros jogos do Ceará na Série B:

Ituano x Ceará (1ª rodada)

14/04 (sexta) - 21h30min

Ceará x Guarani (2ª rodada)

22/04 (sáb) - 18h15min

ABC x Ceará (3ª rodada)

30/04 (dom) - 18 horas

Ceará x Vitória (4ª rodada)

10/05 (qua) - 19 horas

Ponte Preta x Ceará (5ª rodada)

07/05 (dom) - 11 horas

Ceará x Tombense (6ª rodada)

13/05 (sáb) - 18h15min



Criciúma x Ceará (7ª rodada)

21/05 (dom) - 15h30min

Londrina x Ceará (8ª rodada)

24/05 (qua) - 19 horas

Ceará x Novorizontino (9ª rodada)

28/05 (dom) - 15h30min

Ceará x Chapecoense (10ª rodada)

02/06 (sexta) - 19 horas

Atlético/GO x Ceará (11ª rodada)

06/06 (terça) - 19 horas

Ceará x CRB (12ª rodada)

10/06 (sáb) - 18h15min

