Gramado do Castelão vai receber 16 jogos em dois meses por seis competições

Sob críticas de jogadores, o "tapete" do Gigante da Boa Vista vai sofrer maior desgaste a partir de abril, com o início da fase de grupos da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro

Com pouco mais de um mês de uso e onze jogos recebidos, o novo gramado do Castelão tem sido criticado por jogadores. E a situação pode ficar ainda mais complicada com a quantidade de partidas já confirmadas para o Gigante da Boa Vista nos próximos dois meses.

+Zagueiro do Palestino critica gramado do Castelão: "Complicado"



Com o início da fase de grupos da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro neste mês de abril, 16 jogos estão programados para o Castelão nos 63 correntes a partir de sábado, quando haverá o segundo jogo da final do Campeonato Cearense no local.

Serão cinco partidas pela Série A do Brasileiro, seis pela Série B, duas pela Copa Sul-Americana, uma pela Copa do Brasil, uma pela Copa do Nordeste e a final do Estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A conta pode aumentar em um jogo, caso o Fortaleza avance para as oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque as datas-base estão contidas dentro dos 63 dias mencionados anteriormente.

Os momentos mais críticos ocorrerão entre 10 e 13 de maio, com três jogos realizados em quatro dias, e entre 21 e 3 de junho, com quatro ou cinco (se o Tricolor tiver avançado na Copa do Brasil) partidas em oito dias.

Confira abaixo a lista de jogos:

8 de abril: Ceará X Fortaleza (Estadual)

11 de abril: Fortaleza X Águia de Marabá (Copa do Brasil)

15 de abril: Fortaleza X Internacional (Série A)

19 de abril: Ceará X Sport-PE (Copa do Nordeste)

22 de abril: Ceará X Guarani (Série B)

29 de abril: Fortaleza X Fluminense (Série A)

4 de maio: Fortaleza X E. Mérida (Sul-Americana)

10 de maio: Ceará X Vitória (Série B)

11 de maio: Fortaleza X São Paulo (Série A)

13 de maio: Ceará X Tombense (Série B)

24 de maio: Fortaleza X San Lorenzo (Sul-Americana)

27 de maio: Fortaleza X Vasco (Série A)

28 de maio: Ceará X Novorizontino (Série B)

2 de junho: Ceará X Chapecoense (Série B)

3 de junho: Fortaleza x Bahia (Série A)

10 de junho: Ceará X CRB (Série B)

Com Thiago Minhoca

Tags