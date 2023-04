Ceará pede mudança da final do Nordestão contra o Sport para a Arena Pernambuco

O segundo jogo da final da Copa do Nordeste está marcado para o dia 3 de maio, às 21 horas. O Vovô mostrou preocupação com as condições do gramado da Ilha do Retiro, já que fortes chuvas estão previstas para o dia da partida

O Ceará solicitou a mudança do local da segunda partida da final da Copa do Nordeste - jogo está marcado para o dia 3 de maio, contra o Sport -, para a Arena Pernambuco. O pedido ocorreu nesta quinta-feira, 6, através de um ofício enviado pelo clube ao Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A equipe cearense mostrou preocupação com a drenagem do gramado da Ilha do Retiro, palco do confronto decisivo até o presente momento, já que chuvas com volume acima da média estão previstas para o dia do confronto. Além disso, o Vovô levou em consideração questões técnicas e de segurança.

Para reforçar o pedido, o escrete preto-e-branco usou como exemplo o jogo entre Sport e ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo, realizado no dia 29 de março, foi suspenso pela arbitragem devido às fortes chuvas. O gramado da Ilha do Retiro não suportou o volume de água e apresentou condições desfavoráveis para continuar recebendo o jogo naquele momento.



Portanto, com receio de acontecer uma nova suspensão na partida da volta da final do Nordestão devido às fortes chuvas, o Ceará solicitou a mudança para a Arena Pernambuco, estádio esse que possui melhor estrutura de drenagem, na ótica do clube cearense.

CBF divulgou na noite desta quarta-feira, 5, as datas dos jogos de ida e volta das finais da Copa do Nordeste. A Orelhuda será disputada entre Ceará e Sport.

O primeiro jogo irá ocorrer no dia 19 de abril, às 21h30min, na Arena Castelão, com mando de campo do Vovô. Já o jogo de volta ocorrerá no dia 03 maio, às 21 horas, na Ilha do Retiro, em Pernambuco, com mando de campo do Leão da Ilha.



