Carrasco, Erick passa em branco pela primeira vez em Clássico-Rei em 2023

Camisa 11 do Vovô havia marcado gol nos três primeiros jogos contra o Fortaleza no ano

O atacante Erick passou em branco pela primeira vez em um Clássico-Rei de 2023. Até este sábado, 1º de abril, o atleta do Ceará havia marcado um gol em cada uma das três partidas contra o Fortaleza ocorridas nesta temporada, tanto pelo Campeonato Cearense como pela Copa do Nordeste.

Autor de sete gols pelo Ceará no ano, Erick se tornou um verdadeiro carrasco do Leão, que venceu a primeira partida da final do Estadual por 2 a 1. Enquanto Lucas Sasha e Caio Alexandre marcaram pelo Tricolor, Danilo Barcelos foi o responsável pelo único gol do Alvinegro.

O camisa 11 do Vovô esteve em campo nos quatro clássicos de 2023. Nos três primeiros, todos vencidos pelo Ceará, Erick marcou pelo menos um gol, incluindo um tento marcado pela semifinal da Copa do Nordeste, realizada na quarta-feira, 29 de março.

Nesta tarde, porém, quando Erick passou em branco, o Vovô saiu de campo derrotado, dando vantagem ao Fortaleza para a segunda partida da final do Cearense. Para ser campeão, o Alvinegro precisará vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. Ou ganhar por pelo menos dois gols a mais para ficar com a taça.

As equipes voltam a se enfrentar no sábado, 8 de abril, novamente às 16 horas na Arena Castelão.



