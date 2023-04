Ceará joga por vitória para ser campeão estadual; veja cenários

Com a derrota, o Alvinegro do Porangabuçu precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título no tempo normal

O Ceará perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado, 1º, na Arena Castelão, em duelo de ida da final do Campeonato Cearense. Com a derrota, o Vovô precisa vencer para garantir o título do Campeonato Cearense 2023.

De acordo com o regulamento, o Alvinegro do Porangabuçu tem dois caminhos possíveis para levantar a taça. Para ser campeão logo no tempo normal de partida, o time comandado por Gustavo Morínigo terá de vencer por dois gols de diferença no jogo da volta.

Há ainda a possibilidade do Vovô sair com o titulo na disputa de pênaltis. Caso o escrete preto-e-branco vença por um gol de diferença, poderá conquistar o título nas cobranças de penalidades máximas.

O duelo decisivo está marcado para o próximo sábado, 8, também às 16 horas, na Arena Castelão.

Cenários para o Ceará ser campeão

Vitória, por dois gols de diferença;



Vitória nos pênaltis em caso de triunfo por um gol de diferença no tempo normal.

