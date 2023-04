Mais de 112 mil torcedores assistiram aos Clássicos-Rei no estádio em 2023

Os duelos entre Fortaleza e Ceará são sinônimos de casa cheia. Rivais históricos, os times atraem multidões nos seus jogos e, em Clássico-Rei, a presença das torcidas se torna ainda maior.



Ao todo, 112.775 torcedores assistiram aos confrontos entre Leão e Vovô no estádio em 2023. O número aumentará no próximo sábado, 8, quando os rivais decidirão o título estadual.



Neste sábado, 1º, 32.698 pessoas foram ao Castelão e assistiram a vitória tricolor por 2 a 1 diante do rival em jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Esse foi o segundo maior público de um Clássico-Rei na temporada.

Até aqui, o confronto que mais atraiu torcedores foi disputado no dia 5 de março. Na ocasião, o Vovô venceu o Leão por 2 a 0 em partida da sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Neste dia, 36.531 marcaram presença nas arquibancadas.

Na última quarta-feira, 29, os rivais se enfrentaram pela semifinal do Nordestão sob os olhares de 31.929 pessoas. Dentro de campo, o Ceará levou a melhor por 3 a 2 e eliminou o rival da competição regional.

Em 2023, os times ainda protagonizaram um Clássico-Rei no Estádio Presidente Vargas. Esse, inclusive, foi o primeiro da temporada e contou com 11.617 torcedores. No dia 7 de fevereiro, o Alvinegro bateu o Tricolor por 2 a 1 em jogo da quinta rodada do Campeonato Estadual.



Confira os públicos de cada Clássico-Rei de 2023:

Ceará 2x1 Fortaleza - 11.617

07/02 - Campeonato Cearense

Ceará 2x0 Fortaleza - 36.531

05/03 - Copa do Nordeste

Fortaleza 2x3 Ceará - 31.929

29/03 - Copa do Nordeste (semifinal)

Fortaleza 2x1 Ceará - 32.698

01/04 - Campeonato Cearense (1ª final)



