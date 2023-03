Ceará pode ter até quatro desfalques para Clássico-Rei da final do Cearense

O Alvinegro de Porangabuçu pode ter até quatro desfalques para o jogo da ida da final do Campeonato Cearense, que acontecerá neste sábado, 1º. O meia Pedro Lucas e o atacante Álvaro foram contratados após o período de inscrições e não podem jogar o Campeonato Cearense. Caíque e Willian Formiga são dúvidas após saírem sentindo dores musculares no último Clássico-Rei, pela Copa do Nordeste.

Por outro lado, o zagueiro David Ricardo, que tem sido titular na temporada, volta após se recuperar de uma virose. O defensor de 20 anos ficou de fora da semifinal do Nordestão e retorna como reforço importante para o Vovô. Em 15 jogos disputados, ele foi a campo no time principal em 13 oportunidades.

A situação de Caíque e Willian Formiga ainda é incerta. Os dois atletas deixaram o campo no último jogo lesionados, mas nesta quinta-feira, 30, realizaram atividades na academia normalmente. O treino de hoje em Porangabuçu deve definir se os dois jogadores estarão à disposição do técnico Morínigo para o confronto deste sábado.

Preparação para a final

O comandante alvinegro, Gustavo Morínigo, faz o treino de apronto nesta sexta-feira, 31. Em coletiva, o treinador afirmou que já foi falado nos vestiários sobre manter a calma e a tranquilidade para o Clássico-Rei decisivo no Estadual. O técnico definiu o confronto como “totalmente diferente”.

Ceará e Fortaleza já se enfrentaram três vezes na atual temporada. Nas três ocasiões o time comandado por Morínigo conquistou a vitória.

"É outro jogo, totalmente diferente com os mesmos protagonistas. Agora vamos recuperar, não me perguntem como eu vou fazer. É difícil, não é fácil para os dois. O Fortaleza ainda tem uma competição a mais e é mais difícil ainda para eles", explicou Morínigo.

“É descansar, procurar recuperar e pensar bem no que vamos fazer. Temos jogadores cansados e jogadores com problemas respiratórios. Temos que analisar bem o que vamos fazer no sábado”, completou.

A grande final do Campeonato Cearense será definida em duas partidas. A primeira acontecerá neste sábado, 1. O Tricolor do Pici vai em busca do inédito pentacampeonato e o Vovô busca quebrar a sequência de títulos do rival no Campeonato Estadual.



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

