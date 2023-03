Ceará iguala o Bahia como clube com mais finais do Nordestão desde 2013

Com a classificação conquistada sobre o Fortaleza, o Ceará igualou o Bahia e se consolidou como clube com mais finais da Copa do Nordeste desde que o torneio voltou a ser disputado, em 2013. Assim como o clube baiano, o Alvinegro de Porangabuçu acumula cinco decisões do torneio regional.

Antes da edição desta temporada, o Ceará havia chegado em quatro finais do Nordestão. Em 2014, o escrete preto-e-branco encarou o Sport, mas acabou ficando com o vice-campeonato. Em 2015 e 2020, ambos contra o Bahia, o Vovô venceu e consagrou-se bicampeão de forma invicta. Já em 2021, novamente contra o Tricolor baiano, a taça ficou com o clube da Fonte Nova.

Neste ano, o Ceará volta a disputar a decisão da Lampions após eliminar o Fortaleza na semifinal. O adversário será o Sport, confronto que será uma reedição do campeonato de 2014. O primeiro jogo do embate acontece na Arena Castelão, enquanto o segundo na Ilha do Retiro.

Times com mais finais da Copa do Nordeste desde 2013: