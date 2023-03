"Tentaram, de certa forma, humilhar nossos jogadores", diz Pagnussat sobre atletas do Fortaleza

Após vencer o rival Fortaleza e conquistar a classificação para a final da Copa do Nordeste, o zagueiro Tiago Pagnussat concedeu entrevista coletiva em Porangabuçu nesta quinta-feira, 30. Na oportunidade, o jogador revelou bastidores da partida e disse que alguns atletas tricolores tentaram "humilhar" jogadores do Ceará.

"A nossa equipe está de parabéns, se portou muito bem a diversas provocações do adversário. Alguns jogadores da parte deles tentaram até, de certa forma, humilhar nossos jogadores com algumas palavras pesadas, não acho que vale a pena comentar. Nossa equipe se portou muito bem, com maturidade. Muito bacana da nossa parte, acho que da parte deles não teve muito isso. Achei a equipe deles reclamando muito, tentando expulsar um jogador nosso, cavando isso", revelou.



Disputada na noite desta quarta, 29, a partida entre Vovô e Leão ficou marcada também por discussões e desentendimentos. Ao todo, 12 cartões amarelos foram distribuídos, sendo seis para cada lado. Além disso, o atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, foi expulso após levantar o cotovelo em lance com Richardson.

Favoritismo

Ao final da entrevista, o zagueiro ainda foi questionado sobre o favoritismo no Clássico-Rei. Em sua resposta, ele apontou o Fortaleza como favorito, mas afirmou que tudo se iguala dentro das quatro linhas.

"Sendo bem honesto, acredito que o favoritismo é da parte deles. Mas, se tratando de um clássico, esse favoritismo fica de lado. Até porque essas questões salariais e de folha de pagamento não entram em campo."