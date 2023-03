Galhardo pede desculpas após expulsão no Clássico-Rei e cita compromisso com Fortaleza

Na partida, o camisa 91 recebeu cartão vermelho após levantar o cotovelo em lance com Richardson, do Ceará

O atacante Thiago Galhardo se pronunciou nesta quinta-feira, 30, após sua expulsão no Clássico-Rei pela semifinal da Copa do Nordeste. Na partida, o camisa 91 recebeu cartão vermelho após levantar o cotovelo em lance com Richardson, do Ceará.

"Vindo aqui nesse momento para reforçar o que fiz no vestiário junto ao nosso treinador Vojvoda, comissão técnica e meus companheiros. Quero pedir desculpas ao torcedor do Fortaleza pela minha expulsão no clássico de ontem. É impossível saber se, comigo em campo, teríamos conseguido o resultado necessário, mas tenho o entendimento e a certeza de que a minha saída acabou nos atrapalhando no decorrer da partida e eu sinto muito por isso", comentou em post nas redes sociais.

O jogador ainda afirmou que não agrediu o adversário e voltou a pedir desculpas aos torcedores tricolores.

"Gostaria de esclarecer que em nenhum momento dei uma cotovelada ou atingi o rosto do meu adversário, as imagens são bem claras. No lance, reagi a uma ação do atleta rival, mas jamais passei próximo de agredi-lo para que ocasionasse a minha expulsão. Com tamanho erro, veio a minha revolta no momento, o que também me faz vir aqui pedir desculpas ao torcedor do Fortaleza."

No fim, Galhardo revelou estar feliz no Fortaleza e pediu ao torcedor leonino que não tenha dúvidas sobre o compromisso dele com o clube. Além disso, também convocou a torcida para a partida de ida da final do Campeonato Cearense, que ocorre neste sábado, 1º.

"Espero que esse fato isolado não deixe dúvidas sobre o compromisso e o enorme respeito que tenho pelo Fortaleza e pelo nosso torcedor. Estou muito feliz aqui, sinto um prazer enorme em vestir essa camisa, e vocês podem ter certeza de que vou trabalhar com ainda mais vontade para voltar a ajudar a equipe nos próximos desafios. Sábado temos uma nova batalha, uma nova oportunidade de fazer história. Contem comigo e eu conto com vocês. Saudações Tricolores", escreveu.

